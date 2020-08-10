واع تنشر الجدول الجديد لامتحانات طلبة السادس الاعدادي المنتظمين بفروعه كافة

2020/08/10 | 15:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة الأنباء العراقية، اليوم الاثنين، الجدول الجديد لامتحانات طلبة السادس الاعدادي المنتظمين بفروعه كافة.

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