2020/08/10 | 15:18 - المصدر: بغداد اليوم

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وزير المالية اللبناني يقدم استقالته من منصبه رسمياً

يتبع .



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بغداد اليوم-متابعة

أعلنت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الاثنين، تقديم وزيرة العدل اللبنانية ماري كلود نجم استقالتها الخطية إلى رئيس الحكومة حسان دياب.

وقالت نجم بحسب وسائل الإعلام، "قدّمتُ استقالتي بسبب انفجار بيروت والاحتجاجات".

بغداد اليوم- متابعة

تجددت وسط العاصمة اللبنانية بيروت اليوم الأحد الاشتباكات بين قوى الأمن ومحتجين غاضبين متظاهرين ضد الحكومة على خلفية الانفجار المدمر في مرفأ بيروت.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية بأن مواجهات عنيفة تدور حاليا بين قوى ا

بغداد اليوم - متابعة

قالت وكالة الأنباء الفرنسية (ا ف ب)، اليوم الأحد، إن 6 سياح فرنسيين قتلوا رميا بالرصاص في النيجر.

وذكرت وكالة "فرانس برس" نقلا عن حاكم محلي، أن السياح الفرنسيين كانوا ضمن مجموعة تتكون من ثمانية أشخاص قبل ان يتم رس

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