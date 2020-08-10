2020/08/10 | 15:18 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

تظاهر العشرات من مواطني محافظة ديالى، الاثنين (10 آب 2020)، للمطالبة بإقالة مدير دائرة الكهرباء في ناحية قزانية، فيما أشار مسؤول حكومي إلى جهات متنفذة تستولي على الكهرباء الوطنية.

وطالب المتظاهرون في ناحية قزانية، بإقال

بغداد اليوم- بغداد

كشفت وزارة الزراعة، الإثنين، 10 آب، 2020، عن سبب نفوق كميات من الاسماك في هور الدلمج من جهة المسطحات المائية المتاخمة لمحافظة الديوانية.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الصيد الجائر باستخدام السموم والمبيد

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت نقابة الصحفيين العراقيين، الإثنين، 10 آب، 2020، قبول انتماء خريجي كليات الإعلام ومنحهم عضوية وهوية النقابة من دون شروط الانتماء التي تنطبق على الاخرين.

وقالت النقابة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "استجابة للمناش

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الجدول الجديد لامتحانات السادس الاعدادي بفروعه كافة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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