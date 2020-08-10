الاتحاد الأوروبي : لقاح كورونا سيكون جاهزاً نهاية 2020

2020/08/10 | 15:20 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة توقع الاتحاد الأوروبي أن يكون لقاح فيروس كورونا جاهزاً في وقت لاحق من العام الجاري أو بداية العام المقبل.وقالت مفاوضة الاتحاد الأوروبي للصحة وسلامة الأغذية ستيلا كيرياكيدس: “رغم أن إطلاق التوقعات في تلك الفترة هو أمر محفوف بالمخاطر، فإن لدينا مؤشرات جيدة بأن أول لقاح سيكون متاحاً في نهاية العام الجاري […]

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