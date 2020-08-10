الموقف الوبائي: العراق يواصل تسجيل أكثر من 3 آلاف إصابة يومياً

2020/08/10 | 15:27 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تنشر “يس عراق” الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق بحسب ما أعلنته وزارة الصحة والبيئة اليوم الإثنين 10 آب 2020 : – تم فحص ( 19663) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1165049 […]

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