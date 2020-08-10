2020/08/10 | 15:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… اكدت وزارة الصحة اليوم الاثنين وجود تواصل مع الشركات الاربع العالمية المتقدمة في إنتاج لقاح فيروس كورونا.وقال الوكيل الفني لوزارة الصحة حازم الجميلي في تصريح للـ(المستقلة) إن” الوزارة لديها متابعة مع الشركات العالمية الاربع المتقدمة في انتاج لقاء فيروس كورونا(البريطانية – الاميركية – الروسية – الصينية الاماراتية)،مؤكدا ان هناك لقاءً جرى مع سفير […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العراقية : نتواصل مع الشركات الاربع العالمية المتقدمة بإنتاج لقاح كورونا) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العراقية : نتواصل مع الشركات الاربع العالمية المتقدمة بإنتاج لقاح كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).