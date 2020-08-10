العراق : هناك توافق تام بالرؤى مع الرياض ونسعى لافتتاح معبر جديد والغاء الفيزا

2020/08/10 | 15:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… كشف السفير العراقي لدى الرياض، قحطان الجنابي عن مباحثات عراقية سعودية، حول إلغاء سمات الدخول لفئة من المسافرين، فيما بحث الجانبان إلغاء رسوم الفيزا لكافة المسافرين.وذكر الجنابي في تصريح تلقته (المستقلة) اليوم الاثنين إن “هناك مشاورات ثنائية بين السعودية والعراق لإلغاء سمات الدخول بالنسبة لحملة الجوازات الدبلوماسية، وإلغاء رسوم السمات بالنسبة لحملة الجوازات […]

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