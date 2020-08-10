الزراعة تكشف اسباب نفوق الأسماك في هور الدلمج 

2020/08/10 | 15:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الزراعة، اليوم الاثنين، عن سبب نفوق كميات من الأسماك في هور الدلمج من جهة المسطحات المائية المتاخمة لمحافظة الديوانية.وقالت الوزارة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “الصيد الجائر باستخدام السموم والمبيدات والكهرباء سبب نفوق الاسماك بهذه الصورة “، مبينة ان “اللجنة التي شكلت مباشرة بعد حدوث حالات النفوق بأمر وزير الزراعة …

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