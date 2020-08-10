مواطنون يفترشون الأرض تحت لهيب الشمس بانتظار دورهم لعمل مسحة كورونا

2020/08/10 | 15:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر معاناة المواطنين في النجف الراغبين بإجراء مسحة كورونا.

ويظهر في الصور مجموعة من المواطنين وهم يفترشون الأرض تحت لهيب الشمس بانتظار دورهم لعمل مسحة كورونا أمام مركز لفحص المصابين في محافظة النجف.

وتأتي معاناة المواطنين بالتزامن مع استمرار تسجيل العراق أرقاما قياسية للإصابات بالفيروس التاجي تجاوز عددها مئة وخمسين ألفا يقابلها أعداد وفيات عالية بلغت أكثر من خمسة آلاف حالة.

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