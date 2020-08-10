الحزبان الكرديان الرئيسان يجتمعان في دوكان لتقريب وجهات النظر وانهاء الخلافات بينهما

2020/08/10 | 15:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت مصادر في إقليم كردستان، ان وفدين من الحزبين الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني، سيعقدان اجتماعا في اطار جهود انهاء الخلافات بينهما.

وأوضحت المصادر ان الاجتماع الذي يأتي بمبادرة من رئيس الإقليم نيجيرفان البارزاني، سيعقد في مصيف دوكان يوم غد الثلاثاء، مبينة ان الوفدين سيضمان قياديين في الحزبين، فيما ذكرت المصادر ان الاجتماع يهدف الى إعادة العلاقات بين الحزبين الى طبيعتها، بعد التوتر الذي شهدته في الفترات الأخيرة، إضافة الى بحث مسار المباحثات مع الحكومة الاتحادية، والأوضاع في المناطق المتنازع عليها.

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