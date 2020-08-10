غلوبال فاينانس: العراق يحتل المرتبة 110 في قائمة الدول الأكثر فقرا

2020/08/10 | 15:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت مجلة غلوبال فاينانس المختصة بتصنيف دول العالم، عن المرتبة التي شغلها العراق عالميا ضمن قائمة الدول الأكثر فقرا في العالم.

ووفقاً للإحصائية التي نشرتها المجلة لعام ألفين وعشرين فإن العراق احتل المرتبة العاشرة بعد المئة عالميا، والحادية عشرة عربيا من أصل مئة وإحدى وتسعين دولة مدرجة في التصنيف العالمي، فيما احتلت دولة اريتريا المرتبة الاولى بأكثر الدول العربية فقراً تليها اليمن والسودان.

وأوضحت المجلة انها اعتمدت في قياس مدى الفقر أو ثراء الدول على أساس نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وقياس تكاليف المعيشة ومعدلات التضخم وتقييم القوة الشرائية للمواطن.

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