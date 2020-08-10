فيديو: مجهولون يقطعون طريق محمد القاسم السريع في بغداد

2020/08/10 | 15:47 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تناول مدونون مقاطع فيديو وصوراً تُظهر أفراداً يغلقون طريق محمد القاسم السريع في بغداد.وقال مدونون إن “مجهولين قطعوا الطريق السريع (محمد القاسم) من نزلة الباب الشرقي”، فيما وصفت صفحات على موقع فيس بوك من قَطع الطريق بالمتظاهرين.أفاد آخرون أن العملية تسببت بزحام شديد في صعدة النهضة باتجاه ملعب الشعب.

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