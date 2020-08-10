د. صلاح حاوي: نحن كائنات بلاغيَّة نتحاور ونتنفَّس وندافع عن أنفسنا استعاريَّاً

2020/08/10 | 15:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يسعى الأستاذ الدكتور صلاح حسن حاوي إلى إعادة إنتاج المفاهيم البلاغية بطرائق جديدة تواكب التطورات التي طرأت على العلوم والفلسفة والاجتماع، مستنداً في ذلك إلى خزين معرفي يؤهله ليطرح درسه الأكاديمي بشكل يختلف عن الطروحات التقليدية التي عرفها

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