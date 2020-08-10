خريجو معاهد ديالى يتظاهرون وسط بعقوبة للمطالبة بالتعينات

2020/08/10 | 15:49 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… تظاهر العشرات من خريجي المعاهد الفنية في ديالى، الاثنين، امام مبنى المحافظة وسط بعقوبة للمطالبة بالتعيينات.ونقل مراسل /المعلومة/ عن المتظاهرين إن “العشرات من خريجي المعاهد الفنية في ديالى خرجوا في تظاهرة سلمية املم مبنى المحافظة وسط بعقوبة رافعين لافتات تطالب بحقوقهم المشروعة وهي ايجاد فرص التعيين في المؤسسات الحكومية والاستفادة من اختصاصاتهم […]

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