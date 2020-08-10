طهران تحذر أعضاء مجلس الأمن الدولي من الوقوع في الفخ الأمريكي

2020/08/10 | 15:49 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..حذرت الخارجية الإيرانية الأعضاء الدائمين وغير الدائمين في مجلس الأمن ألا يقعوا في الفخ الذي نصبته الولايات المتحدة وعدم السقوط بالمصيدة الأمريكية بشأن تمديد حظر التسلح على إيران.وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي: “حظر السلاح أكثر من مجرد تهديد للشعب الإيراني وتهديد لنا، إنه تهديد لمجلس الأمن الدولي والآلية القانونية لمجلس […]

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