2020/08/10 | 15:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الصحة تسجل 72 حالة وفاة وأعلى حصيلة اصابات بكورونا منذ دخول الوباء) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الصحة تسجل 72 حالة وفاة وأعلى حصيلة اصابات بكورونا منذ دخول الوباء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).