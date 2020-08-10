العراق..هذه عقوبة تشمل مواطنين كسروا الحظر الوقائي

2020/08/10 | 15:49 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية المرور العامة في العراق، اليوم الإثنين، عدد المخالفات التي ضبطتها منذ بدء فرض حظر التجوال الوقائي في البلاد في السابع عشر من مارس الماضي...

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