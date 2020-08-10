العراق ولبنان.. نفس السيناريو ونفس الأدوات

2020/08/10 | 15:49 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بات واضحا ان امريكا والكيان الاسرائيلي ومرتزقتهما من انظمة خليجية رجعية، واحزاب وتنظيمات تعيش على الدولار النفطي السعودي والخليجي في لبنان والعراق، ا...

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