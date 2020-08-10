القوات المسلحة اليونانية تعلن حالة التأهب القصوى

2020/08/10 | 16:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت القوات المسلحة اليونانية، اليوم الاثنين، حالة التأهب القصوى عقب إخطار للبحارة أصدرته تركيا عن مناورات بالذخيرة الحية ستجريها في منطقة بحرية بين جزيرتي رودس وكاستيلوريزو اليونانيتين، وبداية أعمال تنقيب عن الغاز من قبل سفينة الأبحاث التركية عروج ريس، في شرق المتوسط.ومنذ سريان الإخطار صباح الاثنين، سُجلت تحركات كثيفة للأسطول التركي، شمال شرق رودس، …

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