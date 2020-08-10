الصحة العالمية: كورونا سيهاجمنا مجدداً إذا أوقفنا مقاومته

2020/08/10 | 16:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، إن فيروس كورونا المستجد الذي يجتاح العالم لم تظهر له أنماط موسمية وسيعود من جديد إذا تخلت السلطات الطبية عن ضغوطها لمقاومته.وقال الطبيب مارك راين، رئيس برنامج الطوارئ بالمنظمة، إنه يتعين على غرب أوروبا ومناطق أخرى التعامل بسرعة مع موجات التفشي الجديدة.وتفيد إحصاءات “رويترز” بأن أكثر […]

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