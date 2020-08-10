استقالة رابع وزير لبناني خلال يومين على خلفية انفجار مرفأ بيروت

2020/08/10 | 16:08 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..قدم وزير المالية اللبناني، غازي وزني، استقالته من الحكومة اليوم الاثنين، وهو مفاوض رئيسي مع صندوق النقد الدولي بشأن خطة إنقاذ لمساعدة لبنان.وفي وقت سابق من اليوم قدمت وزيرة العدل، ماري كلود نجم ، استقالتها إلى رئيس الوزراء حسان دياب.وتعد استقالة وزير المالية الرابعة من نوعها في حكومة دياب، حيث أعلن […]

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