لا ترقصوا مع الذئاب - عدلي محمد احمد

2020/08/10 | 16:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عدلي_محمد_احمد وفقا للتجريد الشكلي الارسطي فان حزب الله باعتباره كشريك للنظام ,بل قسما من النظام هو حزب ثوره مضاده , اما فيما يخص جدلية التحليل الملموس لواقع محدد, فان حزب الله يتميز داخل النظام اللبناني الحاكم بوطنيته , بعدائه لاسرائيل, بكونه الآن يعتبر شئنا ام ابينا الحزب الذي ان غيبوه عن الساحه فان ذلك لن يكون الا مقدمه لتعييب ريحة اي وطنيه من اي نوع , واعلان المنطقه فناءا صهيونيا خالصا للامبرياليه.بكل ما ......





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