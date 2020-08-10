لبنان اليوم وغداً - كمال غبريال

2020/08/10 | 16:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كمال_غبريال عرفنا لبنان شعباً محباً للحياة بمباهجها وفنونها وآدابهالكن قطاعات منه صارت لها الأغلبيةذهبت لثقافة الموت والكراهيةعملاّ بمقولة حسن البنا:"الأمة التي تتقن صناعة الموت توهب لها الحياة"الصراع في لبنان الآن هو بين محبي الحياة وصناع الموتصراع الحياة في مواجهة الموتما يجري في لبنان ليست صراعات دينيةوإن كانت بين فرق متخندقة دينياًهو صراع الحضارة والوحشية البدائية

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