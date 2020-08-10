هل «مسرح الشارع»اسير النظرة الدونيه للمجتمع؟ - حسام الدين مسعد

2020/08/10 | 16:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسام_الدين_مسعد الشارع هذا الفضاء المادي الطارئ كان محل الميلاد الأول لفن التمثيل منذ ان خرج ثيسبس علي عربته لأول مره ليحاكي بعض المقاطع من الأساطير اليونانية القديمه إلي وقتنا هذا المكتظ بفرق ومهرجانات مسرح الشارع فالشارع هو المكان المتمسرح الذي يقدم فيه العروض المسرحيه خارج العمارة المسرحيه لكن تظل النظرة الدونية للفن المقدم في الشارع تسيطر علي المجتمع وتصمه بكل ماينبذه وهو لصيق بالشارع كأولاد الشوارع ......





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