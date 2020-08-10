إنتر ميلان يتحدى ليفركوزن في الدوري الأوروبي

2020/08/10 | 16:11 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..يخوض فريق إنتر ميلان الإيطالي، اليوم الإثنين، مباراة صعبة ضد باير ليفركوزن الألماني، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من الدوري الأوروبي، على ملعب إسبريت أرينا بمدينة دوسلدروف الألمانية.ويحسم الدور ربع النهائي ببطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم، من مباراة واحدة على أرض محايدة، وفقاً لقرارات “يويفا”، من أجل مبدأ تكافؤ الفرص، وسرعة إنهاء […]

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