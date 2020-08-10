العراق : يسجل 3484 اصابة جديدة بكورونا و72 حالة وفاة خلال يوم واحد

2020/08/10 | 16:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق ليوم الأثنين المصادف 10 آب 2020 ، مبينة انها سجلت 3484 اصابة جديدة بكرونا و72 حالة وفاة خلال يوم واحد.وقالت الوزارة في بيان لها وتلقته (المستقلة) اليوم الاثنين انه تم فحص ( 19663) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم وبذلك يكون المجموع […]

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