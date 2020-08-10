2020/08/10 | 16:34 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب: هذه ابرز الملفات التي من الممكن ان يناقشها الكاظمي في واشنطن هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/10 | 16:34.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: هذه ابرز الملفات التي من الممكن ان يناقشها الكاظمي في واشنطن) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: هذه ابرز الملفات التي من الممكن ان يناقشها الكاظمي في واشنطن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).