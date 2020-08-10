2020/08/10 | 16:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الاتحاد العراقي لبناء الاجسام، اليوم الاثنين، وفاة البطل العراقي محمد الموسوي “رامبو”، متأثراً بمضاعفات اصابته بفيروس كورونا.وقال الاتحاد في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، إن “الاتحاد العراقي المركزي لبناء الاجسام، يعلن وفاة احد ابطال العراق بطلنا الدولي الكابتن محمد الموسوي”.وأضاف، ان “الموسوي توفي إثر اصابته بفيروس كورونا، نسأل المولى عز وجل ان …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد صراع مع كورونا..



“رامبو” العراق في ذمة الله وكالة تقدم الاخبارية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد صراع مع كورونا.. “رامبو” العراق في ذمة الله) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد صراع مع كورونا.. “رامبو” العراق في ذمة الله) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).