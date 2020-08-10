عضو بالامن النيابية يجيب.. هل العراق معرض لمثل ’’كارثة بيروت’’؟

2020/08/10 | 16:37 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغدادعلق عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، النائب كاطع الركابي، اليوم الاثنين، على التقارير والاخبار المنشورة التي تتحدث عن احتمالية حدوث ’’كارثة مدمرة’’ تشبه ما حصل في العاصمة اللبنانية بيروت. وقال الركابي لـ(بغداد اليوم)،ان "التقارير والاخبار المنشورة في بعض وسائل الاعلام، ووسائل التواصل الاجتماعي، التي تتحدث عن احتمالية حصول انفجار في العراق، شبيه بالذي حصل في العاصمة اللبنانية بيروت امر مستحيل".واكد ان "ان المرافئ في العراق، مشخصة من قبل اللجان الامنية المختصة، وهناك متابعات جدية للمواد التي تشكل مصدر خطر على المواطنين والتي تدخل من خلال تلك المرافئ، بالاضافة الى ان المرافئ العراقية لا يجاورها احياء سكنية قريبة منها".واردف ان "التقارير المنشورة لا تحمل اي مصداقية، وليس هناك اي ترابط في الموضوع، خاصة مع وجود اجراءات مشددة وتدقيق مستمر في المرافئ، الامر الذي يستبعد حدوث اي انفجار داخلها".وبعد الانفجار المأساوي الذي شهدته العاصمة اللبنانية بيروت والذي خلف دماراً اعتبر انه ثالث اكبر دمار حصل في العالم على مستوى الانفجارات، تحدثت بعض التقارير الاعلامية حول احتمالية حصول مثل هكذا كارثة داخل المرافئ العراقية.

وأحدث الانفجار الهائل في مرفأ بيروت حفرة بعمق 43 متراً، وفق ما أفاد مصدر أمني نقلاً عن تقديرات لخبراء فرنسيين في الحرائق أُرسلوا إلى المكان.

وقال المصدر الأمني إن "خبراء التفجير الفرنسيين اكتشفوا أن انفجار المرفأ خلف حفرة بعمق 43 متراً".

وأعلن المعهد الأميركي للجيوفيزياء ومقره ولاية فيرجينيا الأميركية، أن قوة الانفجار تعادل زلزالا شدته 3,3 درجات على مقياس ريختر.

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