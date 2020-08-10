2020/08/10 | 16:38 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أكدت وزارة الصحة النيوزيلندية، عدم تسجيل أي حالة إصابة محلية بفيروس كورونا خلال المائة يوم السابقة.وكانت نيوزيلندا التي يبلغ عدد سكانها أقل من 5 ملايين نسمة قد سجلت 1569 حالة مؤكدة و 22 حالة وفاة حتى الآن، حسب إحصائيات مركز جونز هوبكنز.وقال مدير عام الصحة النيوزيلندي آشلي بلومفيلد إن تحقيق 100 […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دولة أوروبية تحتفل بمرور 100 يوم بلا كورونا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دولة أوروبية تحتفل بمرور 100 يوم بلا كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).