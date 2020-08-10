2020/08/10 | 16:41 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقل نجم الكرة العراقية ناظم شاكر الى المستشفى في اربيل بعد إصابته بفايروس كررونا وعائلته يناشدون المسؤولين لانقاذ حياته بعد تدهور حالته الصحية

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