2020/08/10 | 16:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الصحة يوجه بتشكيل فرق لعلاج متظاهري الناصرية في الجناح الخاص لمدينة الطب المركز الخبري الوطني.

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