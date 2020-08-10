الحكم بسجن الصحفي خالد درارني لمدة 3 سنوات

2020/08/10 | 16:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… قضت محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، الاثنين، بسجن الصحفي خالد درارني لمدة 3 سنوات، بعدما وجهت له تهمة “المساس بالذات الوطنية”.وقالت وكالة الأنباء الجزائرية إن المحكمة حكمت أيضا على درارني بدفع غرامة مالية تقدر بـ50 ألف دينار جزائري.كما أصدرت المحكمة حكما بسنتين حبسا منها 4 أشهر نافذة، و50 ألف دينار جزائري كغرامة […]

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