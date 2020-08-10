أرامكو: ماضون نحو رفع طاقة إنتاج النفط إلى 13 مليون برميل يوميا

2020/08/10 | 16:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس التنفيذي لشركة “أرامكو” أمين الناصر، اليوم الاثنين، إن الشركة ماضية نحو رفع طاقتها من إنتاج النفط إلى 13 مليون برميل يوميا.وتوقع الرئيس التنفيذي لـ”أرامكو” نمو الطلب المحلي (السعودي) على الوقود في أغسطس الجاري.كذلك توقع الناصر أن يكون الطلب على النفط أفضل بحلول نهاية العام الجاري.وعن خطط الإنفاق، قال المسؤول في “أرامكو” إن خطتنا للإنفاق …

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