2020/08/10 | 16:51 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محافظ اربيل السابق نوزاد هادي يتدخل لنقل نجم الكرة العراقية السابق ناظم شاكر الى مستشفى اهلي بعد تدهور حالته الصحية

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