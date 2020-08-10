"رامبو" العراق في ذمة الله

2020/08/10 | 16:51 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الاتحاد العراقي لبناء الاجسام، وفاة البطل العراقي محمد الموسوي "رامبو"، متأثراً بمضاعفات اصابته بفيروس كورونا....

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