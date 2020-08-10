إسرائيل تحذر من “غرفة الصواريخ” في لبنان

2020/08/10 | 16:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… قال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، الاثنين، إن أكبر مشكلات لبنان ليست كارثة مرفأ بيروت الأسبوع الماضي، بل زعيم ميليشيات حزب الله، حسن نصر الله.جاءت تصريحات غانتس خلال تقديم أول إحاطة بصفته وزيرا للدفاع إلى اجتماع لجنة الخارجية والأمن، أبرز اللجان في الكنسيت (البرلمان)، بحسب ما أوردت صحيفة “جيروزلم بوست” الإسرائيلية الناطقة بالإنجليزية.[…]

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