المنافذ الحدودية والكمارك والنقل البري يبحثون الاستعدادات لافتتاح منفذ عرعر الحدودي

2020/08/10 | 17:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت هيأة المنافذ الحدودية ، اليوم الاثنين، اجتماعا تشاوريا مع الهيئة العامة للكمارك وشركة النقل البري لمناقشة الاستعدادات المتخذة لافتتاح منفذ عرعر الحدودي أمام الحركة التجارية والمسافرين مع المملكة العربية السعودية.وقال بيان لاعلام هياة المنافذ تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “اجتماعا عقد في مقر الهيأة بين رئيس هيأة المنافذ الحدودية عمر عدنان الوائلي ومدير …

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