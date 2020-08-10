ظريف يكشف عن استعادة بلاده لجزء من الأموال المجمدة

2020/08/10 | 17:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن بلاده تمكنت من استعادة أموال مجمدة من بعض دول العالم، من دون أن يذكر أسماء الدول، مضيفاً أن إيران ستسعى إلى طريقة المقايضة لاستعادة بعض الأموال.وأضاف ظريف في تصريحات صحفية، أن طهران تجري مفاوضات لإعادة أموالها المحتجزة، مؤكداً أنها “ستلجأ إلى المحاكم الدولية إن لزم الأمر”.

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