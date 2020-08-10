ريم سامي شقيقية المخرج : لا أمثل بالواسطة

2020/08/10 | 17:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… تحاول الفنانة الشابة ريم سامي أن تصنع لنفسها مكانة خاصة وتختار أدواراً ذات تأثير وانتشار جماهيري، وكانت مشاركتها في مسلسل “ولد الغلابة” بداية انطلاقها، لأنها ظهرت من نجوم كبار على رأسهم أحمد السقا وإنجي المقدم ومحمد ممدوح، ثم أكدت نجاحها بمسلسل “البرنس” في شخصية “نورا”.ورغم نجاحها الملحوظ، تطاردها اتهامات عديدة سببها أنها شقيقة […]

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