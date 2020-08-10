الهلال الأحمر الإماراتي يتكفل بأيتام وأسر ضحايا كارثة بيروت

2020/08/10 | 17:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… وجه الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، الهيئة بكفالة الأيتام الذين فقدوا معيلهم في حادث انفجار مرفأ بيروت، إلى جانب رعاية أسر المتوفين والضحايا، وتوفير احتياجاتهم الحياتية، وصيانة منازلهم وممتلكاتهم المتضررة من جراء الحادث.وحسب وكالة أنباء الإمارات (وام)، تشمل المبادرة “كافة الأسر التي […]

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