محكمة ديالى تفرج عن مدير المنتوجات النفطية بعد مرور 24 ساعة على توقيفه

2020/08/10 | 17:04 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى كشف مصدر مسؤول في دائرة المنتوجات النفطية بديالى، الاثنين، عن الافراج عن مدير الدائرة بامر رسمي من قبل المحكمة.وقال المصدر لـ/ المعلومة/،ان” محكمة ديالى قررت قبل قليل الافراج عن مدير المنتوجات النفطية في المحافظة حيدر العامري بعد مرور 24 ساعة على توقيفه بدعوى تورطه باضافة مياه في خزانات وقود محطة وقود بعقوبة […]

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