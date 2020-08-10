وفاة بطل عراقي ببناء الاجسام بسبب كورونا

2020/08/10 | 17:05 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد… اعلن الاتحاد العراقي لبناء الاجسام، وفاة بطل العراق محمد الموسوي متأثراً باصابته بفيروس كورونا.وقال الاتحاد في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ إن “الاتحاد العراقي المركزي لبناء الاجسام، يعلن وفاة احد ابطال العراق بطلنا الدولي الكابتن محمد الموسوي”.وأضاف ان “الموسوي توفي اثر اصابته بفيروس كورونا، نسأل المولى عز وجل ان يرحمه برحمته […]

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