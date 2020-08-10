الكعبي يدعو لايلاء مناطق محيط العاصمة اهتمام اكبر

2020/08/10 | 17:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، اليوم الاثنين، على ضرورة إيلاء مناطق محيط العاصمة بغداد اولوية كاملة من حيث انجاز كافة المشاريع المتلكئة فيها، والتركيز على الاستثمار والقطاع الخاص لتقديم افضل الخدمات لسكانها الذين يعانون من نقص شديد في الخدمات .وقال المكتب الاعلامي للنائب الاول لرئيس مجلس النواب، في بيان تلقت …

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