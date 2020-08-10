الصحة تحجز كميات كبيرة من اللقاح الروسي الجديد

2020/08/10 | 17:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الاثنين، عن حجز كميات كبيرة من اللقاح الروسي الجديد لمواجهة فيروس كورونا.وقال مصدر طبي في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “الوزارة تتوصل بشكل مستمر مع الحكومة الروسية بشأن العلاج الذي يحضر لمواجهة فيروس كورونا”، لافتا إلى إن “الصحة حجزت كميات كبيرة وحصة لها من اللقاح الروسي شريطة بان […]

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