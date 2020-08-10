2020/08/10 | 17:22 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة تقرر اعفاء احد اعضاء لجنة المسابقات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/10 | 17:22.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة تقرر اعفاء احد اعضاء لجنة المسابقات) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة تقرر اعفاء احد اعضاء لجنة المسابقات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).