اصابات كورونا ترتفع في شمال شرق سوريا وسط تحذيرات من تفاقم الأوضاع

2020/08/10 | 17:22 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت اصابات كورونا في مناطق الإدارة الذاتية

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