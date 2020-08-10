البيتكوين تعاود الصعود أعلى 12 ألف دولار

2020/08/10 | 17:24 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – متابعة خيمّت المكاسب على الأصول المشفرة خلال تعاملات اليوم الإثنين، لتعاود عملة البيتكوين الصعود أعلى حاجز الـ12 ألف دولار مجدداً.وبحلول الساعة 1:23 مساءً بتوقيت جرينتش، صعدت عملة البيتكوين بنسبة تزيد عن 2 بالمائة لتصل إلى 11895.2 دولار بعد أن سجلت 12045 دولار في وقت سابق من التعاملات.وارتفعت القيمة السوقية للعملة […]

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