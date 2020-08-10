فايروس كورونا يهوي بتداولات البورصة في الفصل الثاني

2020/08/10 | 17:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت هيئة الأوراق المالية، الاثنين، انخفاض قيمة التداولات في البورصة خلال الفصل الثاني من 2020 إلى ١٧ مليار دينار.

وقال رئيس الهيئة علاء عبد الحسين، في تصريح أورده موقع "المربد" واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن قيمة التداولات في البورصة انخفضت الى ١٧ مليار دينار في الفصل الثاني من العام الجاري بعدما كانت 106 مليار دينار عراقي خلال الفصل الاول.

وعزا عبد الحسين ذلك الانخفاض الكبير في قيمة التداولات الى "انتشار فايروس كورونا في العراق" وتأثيره على مختلف القطاعات الإقتصادية.

وأضاف أن "الهيئة قامت بتحويل التداول مع المستثمرين الكترونيا تطبيقا للشروط الصحية لمنع انتشار الوباء".

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