2020/08/10 | 17:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

بلغت عائدات شركة "غازبروم" الروسية من صادرات الغاز الطبيعي، 11.3 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالي، مسجلة تراجعاً بنسبة 51.2 بالمئة، وذلك مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019.

وأظهرت بيانات هيئة الجمارك الفيدرالية الروسية، أن صادرات "غازبروم" من الغاز الطبيعي عبر الأنابيب، بلغت خلال الأشهر الـ 6 الأولى من العام الحالي، 91.1 متراً مكعباً، منخفضة بنسبة 17.8 بالمئة مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.

"غازبروم" الرائدة عالمياً في إنتاج الغاز الطبيعي، بلغت أرباحها الصافية من صادرات الغاز الطبيعي خلال العام الماضي، قرابة 17 مليار دولار، مسجلة تراجعاً بنسبة 17 بالمئة، مقارنة بالعام الذي قبله.

وتفيد توقعات الوكالة الدولية للطاقة، بتراجع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي هذا العام، بنسبة قياسية وهي 4 بالمئة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تراجع عائدات «غاز بروم» الروسية بنسبة 51.2 بالمئة) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تراجع عائدات «غاز بروم» الروسية بنسبة 51.2 بالمئة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).